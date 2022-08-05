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Подполковник ЛНР Марочко: украинский "Град" дал залп по боевикам и технике ВСУ

Силовые структуры

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что украинские боевики по ошибке уничтожили собственный опорный пункт и бронетехнику.

Подполковник ЛНР Марочко: украинский "Град" дал залп по боевикам и технике ВСУ

Во время активных боёв в Донбассе командование ВСУ решило нанести по союзникам удар реактивной артиллерией, расположенной в населённом пункте Часов Яр. Возможно, плохо сработала разведка или ошиблись наводчики, но все ракеты "Града" попали по позициям украинских националистов в районе Артемовска.

"В результате "дружеского огня" уничтожен ротный опорный пункт, бронетехника и до взвода личного состава", — сообщил подполковник Марочко.

Ранее стало известно, что в авдеевском укрепрайоне боевики вынуждены обороняться под "огненным валом" российской артиллерии. Украинский солдат в соцсетях пожаловался, что на позиции ВСУ ежедневно падает около 6 500 снарядов, а ответный огонь националисты могут ввести только из двух минометов.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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