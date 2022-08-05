Лавров: США взяли курс на подавление любой самостоятельности

Попытки Вашингтона распространять собственное доминирование бесперспективны и указывают на политику вседозволенности.

Об этом китайскому коллеге сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на полях министерских мероприятий АСЕАН.

По его словам, США "стараются утвердить доминирование" уже и в новых точках планеты.

"И с каждым разом те, кто следит за этим, понимает бесперспективность политики, согласно которой можно закрыть глаза на одну ситуацию, один кризис, созданный США, и ожидать, что все будет более-менее неплохо. Нет, американцы взяли курс на подавление любой самостоятельности", — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Примером он привел ситуацию с Тайванем и Украиной. США сделали из Украины угрозу для РФ и игнорировали откровенно нацистскую политику Киева, уничтожавшего всё русское. Так же и с визитом Пелоси на Тайвань — Вашингтон проигнорировал все свои принципы, в приверженности к которым они убеждали всех, обманывая себя же, пишет РИА Новости.

"Точно так же они в случае с Украиной нарушили принципы неделимой безопасности, под которыми подписались на высшем уровне и которые они просто растоптали", — отметил Лавров.