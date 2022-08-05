Кнутов: союзные силы применяют новую тактику ведения боёв на Украине

Союзные силы стали использовать на Украине новую тактику ведения боевых действий. Об этом рассказал военный историк Юрий Кнутов.

По его словам, суть её заключается в следующем. ВС РФ подтянули самые крупные калибры артиллерии и штурмовую авиацию, чтобы "вспахивать" линию обороны ВСУ. Местонахождение блиндажей и укреплений определяется с помощью беспилотников, а потом начинается воздействие огнём. Затем идёт небольшое количество пехоты с трофейными противотанковыми комплексами "Джавелин" или с отечественными гранатометами "Муха" с термобарическими боеприпасами.

Они образуют аэрозоль, который затекает в щели блиндажа и способен вывести из строя личный состав. Это очень серьёзное оружие, заметил эксперт в беседе с "Украина.ру".

Второй эшелон добивает позиции ВСУ после их обработки артиллерией союзных сил. Оставшаяся пехота идёт вперёд, когда противнику нанесён максимальный ущерб. Такая тактика позволяет минимизировать наши потери, объяснил историк.

Российская армия воюет на Украине не числом, а умением. Если киевский режим доведёт свою армию до миллиона человек, то союзных сил будет меньше в четыре раза, однако они всё равно продвигаются вперёд. И есть надежда, что основные населённые пункты Донбасса — Славянск и Краматорск будут освобождены к сентябрю, заключил Кнутов.