Армия Украины выпустила свыше 40 снарядов по Донецку, Еленовке и Металлисту

Украинская армия обстреляла Донецк, а также посёлки Еленовка и Металлист в ДНР снарядами калибром более 150 миллиметров. Об этом сообщили эксперты из представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК.

По информации ведомства, в общей сложности Вооружённые силы Украины (ВСУ) выпустили свыше 40 снарядов.

"По посёлку Металлист выпущен 31 снаряд калибром 155 миллиметров, по Еленовке — шесть снарядов калибром 152 миллиметра, по Донецку (Кировский район) — пять снарядов калибром 152 миллиметра", — пояснили в представительстве.

Кроме того, ВСУ дважды обстреляли населённый пункт Зайцево в ДНР в 07:45 и 08:15 по местному времени, выпустив 15 мин калибром 120 миллиметров, а также Петровский район Донецка (семь снарядов калибром 152 миллиметра).

Ранее стало известно, что украинские боевики по ошибке уничтожили собственный опорный пункт и военную технику.