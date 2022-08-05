The National Interest: США готовятся к войне с Китаем в Тихом океане

Вашингтон готовится к военному конфликту с КНР в Тихом океане.

Об этом сообщает Уоллес Грегсон в статье для американского издания The National Interest.

По его мнению, Китай направил "последнее предупреждение" американцам после визита Нэнси Пелоси на Тайвань. Китайские военные тут же начали военные учения у острова. В масштабных тренировках принимали участие более ста боевых самолётов и десять эсминцев.

По мнению автора статьи, Народно-освободительная армия Китая может бросить вызов американскому доминированию в Тихом океане. В связи с этим Белый дом уже начинает приготовления к началу полномасштабной войны.

Ранее представители Китая на конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия указали на угрозу международному миру и безопасности, исходящую от ядерного арсенала Соединённых Штатов.

В КНР отметили, что они сохраняют минимальное количество ядерного вооружения, необходимое лишь для безопасности страны.