Союзные силы уничтожили до 40 военных ВСУ и два бронетранспортёра в ДНР

Украинские войска потеряли до 40 человек личного состава на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.

По информации ведомства, бойцы РФ и ДНР также уничтожили два украинских автомобиля повышенной проходимости, два бронетранспортёра, по одной гаубице Д-30 и М-777. Кроме того, союзные силы подавили две огневые точки ВСУ возле населённых пунктов Пески и Опытное.

"Совместными действиями военнослужащих ДНР и ВС России уничтожено до 40 человек личного состава ВСУ", — подтвердили в Народной милиции республики.

Отмечается, что на территории ДНР продолжаются работы по разминированию противопехотных мин ПМФ-1 "Лепесток". Народная милиция призвала мирных жителей соблюдать осторожность при перемещении и усилить контроль за детьми.

Ранее стало известно, что армия Украины по ошибке уничтожила свой опорный пункт и бронетехнику.