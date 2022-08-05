Коротченко: поставка четырёх Су-25 Киеву Македонией ни на что не повлияет

По словам военного эксперта Игоря Коротченко, поставка четырёх штурмовиков Су-25, которые собирается передать Киеву Северная Македония, никаким образом не может повлиять на ход спецоперации.

Эксперт уверен, что эти самолёты нужны исключительно для того, чтобы продемонстрировать Киеву свою поддержку, и будут быстро уничтожены российскими ВКС, как только поднимутся в украинское небо.

"Это не более чем символический политический жест поддержки Украины. Четыре штурмовика — это ничтожно мало для того, чтобы внести какие-то существенные корректировки в ход боевых действий. Никакого существенного вклада они внести не могут по определению. Эти самолеты ни на что повлиять не могут и будут, очевидно, после передачи и первого боевого применения сбиты российскими средствами войсковой ПВО", — сказал Коротченко в разговоре с РИА Новости.

Ранее 5 августа стало известно о намерении Северной Македонии отправить Киеву четыре штурмовика Су-25, приобретённые у него же в 2001 году.