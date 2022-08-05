Более 500 боевиков ВСУ уничтожены с помощью АСУ ТЗ "Созвездие-2015"

В ходе военной спецоперации на Украине российские войска используют различные автоматические системы, которые связывают комплексы и передают необходимую информацию о манёврах противника.

По данным "Военного обозрения", во время ударов по военным объектам ВСУ была применена автоматизированная система управления тактического звена (АСУ ТЗ) "Созвездие-2015". Информация о размещении украинских боевиков была передана в штаб, после чего авиация нанесла высокоточный удар.

"Под Харьковом и Константиновкой данные об украинских военных попали в "Созвездие", дальше по цепочке координаты отправили в командный пункт, а уже оттуда — самолётам, которые были в нужном районе", — сообщили информированные источники.