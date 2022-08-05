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ВСУ открыли стрельбу по жителям Харьковской области из-за отказа уступать дома

Силовые структуры

Украинские военные и иностранные наёмники открыли стрельбу по жителям Харьковской области из-за отказа уступать им дома. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

ВСУ открыли стрельбу по жителям Харьковской области из-за отказа уступать дома

В ведомстве пояснили, что в результате конфликта с командирами подразделений 92-й механизированной бригады ВСУ под Харьковом пострадали девять человек, которые выступили против принудительного выселения.

"Ранения различной степени тяжести получили четыре местных жителя в населённом пункте Шестаково и пять в Верхнем Салтове", — прокомментировали в Минобороны России.

Отмечается, что боевики ВСУ хотели использовать дома жителей Харьковской области для размещения наёмников. Кроме того, они планировали оборудовать позиции военной техники и артиллерии на придомовых участках.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинские подразделения понесли серьёзные потери в районе Соледара из-за подрыва на собственных минах.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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