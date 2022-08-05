Алёхин: ВС РФ уничтожили лучшую часть ВСУ

На Украине наблюдается четвёртая волна мобилизации из-за уничтожения кадрового состава ВСУ. По мнению военного обозревателя, полковника запаса Геннадия Алёхина, Киев начал "кидать в топку" людей без какого-либо опыта боевых действий.

"Мне рассказывали родственники, как призвали 54-летнего работника ЖЭКа. Привели на стрельбище. Он раз стрельнул — у него инфаркт. Откачали и всё равно на передовую отправили. И смех, и грех", — рассказал эксперт в интервью "Украина.ру".

По словам Алёхина, главком ВСУ Валерий Залужный ведёт подготовку оборонительных рубежей заранее. Эксперт предположил, что оборона будет выстроена по линии Днепра.

"Там не будут защищаться необстреленные или уголовники, которых кидают в Донбасс или под Харьков. Какие из них бойцы? Тают у Украины профессионалы", — констатировал специалист.

Украина намерена и дальше требовать у Запада поставки вооружения. Но, по словам Алёхина, даже аналитики в США уже признают, что ВСУ не продержатся долго.