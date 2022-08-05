Онуфриенко: "Мы способны бесконечно поливать огнём ВСУ"

ВС РФ могут наносить артудары по позициям националистов фактически бесконечно. И всё это благодаря тому, что СССР готовился к встрече серьёзного противника и накапливал боеприпасы.

Помимо этого, в России налажено своё производство, чего нельзя сказать об Украине.

Об этом сообщил военный обозреватель Михаил Онуфриенко.

По его словам, мнение о том, что Киев приказал перебросить артиллерию из Песок и Авдеевки на юг страны — вряд ли правда. В этих населённых пунктах у ВСУ в результате боев просто всё кончилось.

"Авдеевка — это вообще крупнейший укрепрайон, промзона, в которой может находиться эта артиллерия. Я думаю, что проблема была в другом. Все эти месяцы продолжались ракетно-артиллерийские удары по этим позициям. Рано или поздно заканчиваются возможности замены выходящего из строя артиллерийского вооружения противника новыми образцами. То есть, скорее, произошло не выведение оттуда имеющихся вооружений, а отсутствие подвоза новых", — в эфире радио "Комсомольская правда" отметил эксперт.

Он подчеркнул, что запасы России на Украине можно тратить нескончаемо.