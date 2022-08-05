Новая снайперская винтовка РФ ORSIS под патрон НАТО готова к серийному выпуску

Сверхдальнобойная крупнокалиберная российская винтовка ORSIS под патрон НАТО (12,7x99 мм) успешно прошла испытания.

Оружие готово к серийному выпуску, а представят его на международном военно-техническом форуме "Армия-2022".

Компания "Промтехнология", заявившая в 2021 году о начале разработки новой винтовки для поражений целей на дальности 2 километра, выполнила обещание и уже завершила испытания, сообщает ТАСС. Новая крупнокалиберная винтовка создается под универсальный патрон альянса НАТО — .50 BMG (Browning Machine Gun 12,7x99 мм). Оружие ориентировано на зарубежный рынок, однако им уже заинтересовались силовые структуры РФ.

Винтовка будет идти с новым интеллектуальным прицелом компании "Дедал-НВ" со встроенными баллистическим комплексом, системой обработки информации и дисплеем.

Вариант винтовки под патрон 12,7Х108 мм (для РФ) будет показан на форуме "Армия-2022". Вес оружия — 12 кг, кучность стрельбы — 1 угловая минута, эффективная дальность — до 2 километров.