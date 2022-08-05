Мухин: иностранные наёмники — вне закона, они подлежат уничтожению

Иностранные наёмники находятся вне закона. А их уничтожение, даже по законам тех государств, гражданами которых эти "легионеры" являются, становится непреложным фактом.

Лучшее пресечение такой преступной деятельности — это вынесение смертных приговоров тем наемникам, который попали в плен, сообщил гендиректор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин.

Из сводки Минобороны России, которая ранее была опубликована, следует, что ВКС РФ высокоточным оружием в районе Николаева в ходе спецоперации уничтожили около 250 наёмников "иностранного легиона".

"Уничтожение наёмников, людей, которые находятся вне закона — даже по законам тех стран, гражданами которых они являются, становится непреложным фактом. Вторым направлением пресечения этой деятельности является вынесение смертных приговоров плененным наемникам", — в частности, отмечает эксперт.

Обозревтель подчеркнул,что в разных странах украинские посольства являются настоящими вербовочными центрами для формирования наёмнических подразделений. Эти люди, которые за деньги едут убивать, как раз и действуют на территории Украины.