Иностранные наёмники находятся вне закона. А их уничтожение, даже по законам тех государств, гражданами которых эти "легионеры" являются, становится непреложным фактом.
Лучшее пресечение такой преступной деятельности — это вынесение смертных приговоров тем наемникам, который попали в плен, сообщил гендиректор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин.
Из сводки Минобороны России, которая ранее была опубликована, следует, что ВКС РФ высокоточным оружием в районе Николаева в ходе спецоперации уничтожили около 250 наёмников "иностранного легиона".
"Уничтожение наёмников, людей, которые находятся вне закона — даже по законам тех стран, гражданами которых они являются, становится непреложным фактом. Вторым направлением пресечения этой деятельности является вынесение смертных приговоров плененным наемникам", — в частности, отмечает эксперт.
Обозревтель подчеркнул,что в разных странах украинские посольства являются настоящими вербовочными центрами для формирования наёмнических подразделений. Эти люди, которые за деньги едут убивать, как раз и действуют на территории Украины.
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