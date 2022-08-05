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Кедми: тайна ограниченных поставок оружия Киеву кроется в низком ВПК Запада

Силовые структуры

Военный эксперт Яков Кедми прокомментировал ограниченные поставки западного оружия на Украину и отметил, что из-за дефицита военной техники ВСУ не могут осуществить перелом в боевых действиях.

Кедми считает, что страны коллективного Запада имеют крайне низкий потенциал военно-промышленного комплекса (ВПК), поэтому не могут себе позволить накачивать Киев вооружениями.

"Украина — яркая иллюстрация страшного диагноза западного ВПК", — сказал Кедми в эфире "Соловьёв Live".

По мнению военного эксперта, в ближайшие несколько лет ни США, ни Европа не смогут восстановить свой военный потенциал.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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