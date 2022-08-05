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Артиллерия 100-й бригады НМ ДНР уничтожает укрепления ВСУ под Ясиноватой

Силовые структуры

Артиллеристы 100-й бригады Народной милиции ДНР продолжают выполнять боевые задачи, обеспечивая продвижение пехоты в рамках специальной военной операции на Украине. Военные нанесли удары по укреплённым точкам и боевой технике ВСУ в районе посёлка Невельское в Ясиноватском районе Донецкой области.

100-я бригада НМ ДНР наносит удары по укреплениям ВСУ под Ясиноватой

"Обстановка очень сложная, но мы продвигаемся вперёд, мы освобождаем свою землю. Я с первого дня 2014 года воюю. Все местные, у многих дома, родные на той стороне — оккупированной. Они идут освобождать их от нацистов", — говорит заместитель командира 100-й бригады НМ ДНР Александр Лаевский на видеоролике, опубликованном "Русской весной".

На кадрах представлена работа миномётчиков на своих позициях во время нанесения огневого поражения противнику. 

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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