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ВСУ используют дроны для ударов по мирным жителям Харьковской области

Силовые структуры

ВС Украины продолжают наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры и мирному населению. Так, для нанесения ударов по мирным жителям освобождённых районов Харьковской области украинские военные используют беспилотные летательные аппараты. Об этом изданию РИА Новости сообщил российский военный медик, который занимается оказанием помощи пострадавшим в данном регионе.

По его словам, на мирное население с дронов сбрасываются гранаты. Военные медики ВС РФ многократно оказывали медицинскую помощь пострадавшим, получившим травмы от подобного рода ударов.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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