Среди погибших в СИЗО Еленовки боевиков нацбатальона "Азов"*, были те, кто должен был предстать в скором времени перед судом. Несмотря на то, что материалы дела так и не успели передать для рассмотрения, показания убитых ВСУ "азовцев"* используют в других уголовных делах, сообщили в следственных органах ДНР.
Как подчеркнули в СО республики, среди 20 убитых боевиков в Еленовке, были фигуранты уголовных дел, которые готовились передать в Верховный суд ДНР.
"В этой связи по нереабилитирующим обстоятельствам уголовные дела в отношении убитых будут закрыты. Однако их показания будут использованы следствием в рамках других уголовных дел в отношении других обвиняемых", — пояснили в следственных органах ТАСС.
Ранее Pravda.Ru цитировала заявление российских политиков о том, что удар ВСУ по СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, в том числе боевики "Азова"*, нанесли с целью скрыть свои преступления. По мнению экспертов, показания членов нацбата раскрыли бы "неудобные" подробности для Киева.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Эксперт рассуждает о политике США и о влиянии Вашингтона на Польшу.