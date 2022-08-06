СО ДНР: показания погибших в СИЗО "азовцев"* используют в других уголовных делах

Среди погибших в СИЗО Еленовки боевиков нацбатальона "Азов"*, были те, кто должен был предстать в скором времени перед судом. Несмотря на то, что материалы дела так и не успели передать для рассмотрения, показания убитых ВСУ "азовцев"* используют в других уголовных делах, сообщили в следственных органах ДНР.

Как подчеркнули в СО республики, среди 20 убитых боевиков в Еленовке, были фигуранты уголовных дел, которые готовились передать в Верховный суд ДНР.

"В этой связи по нереабилитирующим обстоятельствам уголовные дела в отношении убитых будут закрыты. Однако их показания будут использованы следствием в рамках других уголовных дел в отношении других обвиняемых", — пояснили в следственных органах ТАСС.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление российских политиков о том, что удар ВСУ по СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, в том числе боевики "Азова"*, нанесли с целью скрыть свои преступления. По мнению экспертов, показания членов нацбата раскрыли бы "неудобные" подробности для Киева.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.