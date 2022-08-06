Комбат "Востока": "Применяем новую формулу — смешанные порядки"

Бывший командир донецкой "Альфы", а ныне командир батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал о новой форме взаимодействия союзных войск на передовой.

"Применяем новую формулу — смешанные порядки. Часто на одном направлении и для решения одной задачи тесно взаимодействовали с российской армией, но формируем совместные штурмовые группы впервые", — пишет комбат в своём авторском Telegram-канале.

Он отметил, что полное слияние — это опыт, ранее не встречавшийся, но интересный.

"Российские бойцы и офицеры, наши ополченцы в рамках единой штурмовой группы — вопреки некоторым опасениям всё сработало чётко. Российская связь с группой засбоила — переходим на нашу. У российского миномета "аборт" — наши перенимают эстафету… Одна помеха — ливень: вымокли насквозь и вывалялись в грязи — будь здоров", — подытожил легендарный командир.