Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Премьер Молдавии: стране всегда не хватало достоинства в отношениях с РФ
Баранец: после освобождения Авдеевки обстрелы Донецка со стороны ВСУ продолжатся
Трамп: при Байдене ситуация на Украине будет лишь накаляться
Нейрохирург Цуладзе: новость об оживлении свиней спустя час после смерти — фейк
Сенатор Клишас: Украина стала небезопасна для транзита российского газа
Bloomberg: укрепление рубля — головная боль для западных банков
Baijiahao: Шольц отправил Шрёдера в Москву умолять о пощаде
Экстрасенс Батыр: удар молнии рядом с Белым домом — знак для США и Байдена
Правозащитник Барака: Киев взъелся на Amnesty International за разоблачение ВСУ

Комбат "Востока": "Применяем новую формулу — смешанные порядки"

Силовые структуры

Бывший командир донецкой "Альфы", а ныне командир батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал о новой форме взаимодействия союзных войск на передовой.

Комбат "Востока": "Применяем новую формулу — смешанные порядки"

"Применяем новую формулу — смешанные порядки. Часто на одном направлении и для решения одной задачи тесно взаимодействовали с российской армией, но формируем совместные штурмовые группы впервые", — пишет комбат в своём авторском Telegram-канале.

Он отметил, что полное слияние — это опыт, ранее не встречавшийся, но интересный.

"Российские бойцы и офицеры, наши ополченцы в рамках единой штурмовой группы — вопреки некоторым опасениям всё сработало чётко. Российская связь с группой засбоила — переходим на нашу. У российского миномета "аборт" — наши перенимают эстафету… Одна помеха — ливень: вымокли насквозь и вывалялись в грязи — будь здоров", — подытожил легендарный командир.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Мир. Новости мира
Крамер заявила, что решающая битва между США и Россией развернётся в Польше

Эксперт рассуждает о политике США и о влиянии Вашингтона на Польшу.

Крамер заявила, что решающая битва между США и Россией развернётся в Польше
Боевики 56-й отдельной бригады ВСУ в трусах обратились к Зеленскому
Силовые структуры
Боевики 56-й отдельной бригады ВСУ в трусах обратились к Зеленскому
Мир. Новости мира
Иммигранты Украины принесли 70 бюстов Ленина к Бранденбургским воротам в Берлине
Силовые структуры
Алёхин заявил, что ВС РФ применяют против ВСУ в Донбассе "кувалду Сталина"
Любовь Степушова Визит Орбана в США равнозначен визиту Пелоси на Тайвань Любовь Степушова Александр Артамонов Военный эксперт проанализировал поставки западного оружия на Украину Александр Артамонов Ярас Валюкенас Человеческое сообщество в депрессии. Как вновь закрыть врата ада? Ярас Валюкенас
Силовые структуры
Кедми: тайна ограниченных поставок оружия Киеву кроется в низком ВПК Запада
Силовые структуры
Залужный: ВСУ отступили из Авдеевки из-за отсутствия артиллерийской поддержки
Из Николаева эвакуировали 36-ю бригаду морской пехоты ВМС Украины
Силовые структуры
Из Николаева эвакуировали 36-ю бригаду морской пехоты ВМС Украины
Последние материалы
Трамп: при Байдене ситуация на Украине будет лишь накаляться
Нейрохирург Цуладзе: новость об оживлении свиней спустя час после смерти — фейк
Сенатор Клишас: Украина стала небезопасна для транзита российского газа
Bloomberg: укрепление рубля — головная боль для западных банков
Baijiahao: Шольц отправил Шрёдера в Москву умолять о пощаде
Экстрасенс Батыр: удар молнии рядом с Белым домом — знак для США и Байдена
Правозащитник Барака: Киев взъелся на Amnesty International за разоблачение ВСУ
Politico: военные КНР игнорируют звонки США на фоне ситуации в Тайване
СО ДНР: показания погибших в СИЗО "азовцев"* используют в других уголовных делах
Венгрия и Польша проголосовали против плана ЕС по снижению потребления газа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников