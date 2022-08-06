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Баранец об Amnesty International: американская брехня про СВО трещит по швам

Силовые структуры

Отчёт Amnesty International, где сказано о нарушении международных правил украинскими войсками, довольно неожиданный. И новость эта весьма хорошая.

Баранец об Amnesty International: американская брехня про СВО трещит по швам

Об этом сообщил полковник в отставке, военный обозреватель "КП" Виктор Баранец.

Напомним, 4 августа международная правозащитная организация опубликовала доклад, где сказано, что ВСУ нарушают "законы войны", размещая вооружения и боевую технику в больницах, школах и жилых застройках. Основной вывод документа — украинская армия подвергает опасности мирное население.

Однако аналитик подчеркнул, что эта публикация стала неожиданной для него.

"Мне кажется, по мере развития ситуации западное общественное мнение, которое завернуто в толстый слой американской брехни, начинает трещать. Сквозь этот асфальт проступают робкие ростки правды", — в интервью изданию "Украина. ру" сказал эксперт.

По его словам, в западных СМИ всё чаще слышны голоса о том, что ситуация в СВО не совсем такая, какой её ранее преподносили украинцы, американцы и британцы.

В последнее время есть уже немало честных репортажей о Буче и Еленовке — потом Россия сможет на них опереться, подытожил Баранец.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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