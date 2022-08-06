ВСУ, отступая к Артёмовску, бросили стратегически важные высоты

Командир 20-го батальона Народной милиции ЛНР с позывным "Джексон" сообщил, что украинские боевики, отступая к Артёмовску, бросили стратегически важные высоты.

"Данный укрепрайон тянется на несколько километров, расположили его на доминирующих, так сказать, стратегически важных высотах. Много лет его здесь укрепляли и держали… Или не захотели, или не смогли его все-таки удержать. Он открыл нам дорогу на Артёмовск", — отметил он.

По словам командира, ВСУ могли бы довольно длительное время удерживать там свои позиции.

Кроме того, "Джексон" рассказал, что украинские вояки не забирают своих раненых бойцов, зовущих на помощь.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник рассказал о том, что союзная армия зашла в Артёмовск.