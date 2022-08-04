Посол ЛНР Мирошник сообщил о заходе союзных сил в Артёмовск

Посол ЛНР в России Родион Мирошник рассказал о том, что союзная армия зашла в Артёмовск (Бахмут).

Об этом дипломат Луганской Народной Республики написал в своём аккаунте мессенджера.

Он отметил, что на улицах города пока идут бои.

Накануне в Министерстве обороны РФ сказали, что в результате наступления объединённой армии РФ и Народных милиций Донбасса в районах Соледара, Артёмовска и Авдеевки три подразделения националистов ВСУ из-за больших потерь покинули занимаемые позиции.

Также сообщалось, что российские войска заняли Пески.