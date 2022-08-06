Басурин: за сутки союзные силы уничтожили три гаубицы М-777 и две РСЗО "Град"

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР, полковник Эдуард Басурин проинформировал о том, что за прошедшие сутки подразделениями союзных сил были уничтожены три гаубицы М-777 и две установки "Град".

"Совместными действиями уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки БМ-21 "Град", три гаубицы М-777, один танк и один грузовой автомобиль", — отметил он.

По словам полковника, также были подавлены три огневые точки украинских боевиков в районах населенных пунктов Авдеевка, Камышевка и Первомайское.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области у населённого пункта Степное была уничтожена реактивная система залпового огня HIMARS.