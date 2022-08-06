Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР, полковник Эдуард Басурин проинформировал о том, что за прошедшие сутки подразделениями союзных сил были уничтожены три гаубицы М-777 и две установки "Град".
"Совместными действиями уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки БМ-21 "Град", три гаубицы М-777, один танк и один грузовой автомобиль", — отметил он.
По словам полковника, также были подавлены три огневые точки украинских боевиков в районах населенных пунктов Авдеевка, Камышевка и Первомайское.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области у населённого пункта Степное была уничтожена реактивная система залпового огня HIMARS.
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