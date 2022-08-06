Офис президента Украины угрожает мужчинам, не желающим возвращаться в страну

Киев должен ужесточить ответственность за попытки военнообязанных уехать из Украины.

Об этом сообщил член комитета Рады по национальной безопасности, обороне и разведке, представитель Зеленского в Конституционном суде Фёдор Вениславский.

По его словам, расширять статью закона о мобилизации нельзя. Туда предлагают включить дописключения, вплоть до введения оплаты за выезд мужчин.

Вениславский также зарегистрировал два законопроекта. Один из них предлагает ввести уголовную ответственность тому, кто не вернулся из-за границы после объявления военного положения, вторым — заменить административное наказание за попытку покинуть страну уголовным.

"Я против разрешения на выезд за деньги и расширение перечня лиц. Надо жёстче наказывать, если установлены случаи незаконного пересечения… Мы можем обратиться к государствам-соседям и их пограничным службам с просьбой предоставить перечень всех лиц мужского пола от 18 до 60 лет, которые с 24 февраля до сих пор пересекли границу в направлении ЕС. А дальше будем выяснять, кто и на каких основаниях", — подытожил сотрудник Офиса президента Украины.