Ходарёнок: тактика "огневого вала" ВС РФ проломила укрепления ВСУ под Донецком

Российская армия в ходе военной спецоперации на Украине применила особую тактику "огневого вала", которая отличается своей эффективностью. Об этом рассказал военный эксперт Михаил Ходарёнок. Он отметил, что украинские боевики в Марьинке оказались в "огненном аду".

По словам эксперта, подобный метод впервые применился ещё во время Великой Отечественной войны. Однако именно российским войскам удалось довести данную тактику до совершенства, считает Ходарёнок.

Эксперт отметил, что артиллерия использует два типа огня: на подавление и на уничтожение. Тактика называется "валом" из-за гарантии ликвидации объекта. Расход снарядов увеличивается со стандартных 200 до 300-350 единиц.

"Плотность огня тоже играет важную роль. Вместо одного дивизиона артиллерии "огневой вал" реализует десять или даже двадцать дивизионов. На отдельную небронированную цель, координаты которой заранее известны, в нормальных условиях приходится тратить по 300 снарядов, а в иных случаях по 500", — объяснил военный эксперт в своём Telegram-канале.