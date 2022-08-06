Causeur: соотношение сил на Украине оказалось почти равным, но ВС РФ побеждают

По словам высокопоставленного французского офицера, в начале военной спецоперации на Украине российским войскам удалось получить стратегическое преимущество. Анонимный источник напомнил, что после отступления из Киева ВС РФ "безупречно" перегруппировали свои войска и перенаправили наступление в сторону Донбасса.

Однако украинская армия оказалось не такой слабой, как считали многие эксперты. Французский журналист Мерьядек Рафрей отметил, что численность личного состава ВСУ составляла 240 тысяч силовиков. Несмотря численное превосходство, большинство из них были неподготовленными солдатами. Более того, Рафрей подчеркнул, что боевики ВСУ регулярно используют тактику "живого щита" и размещают военную технику около жилых кварталов, чтобы "затем обвинить русских".

По словам эксперта, российская армия многому научилась в ходе военной спецоперации.

"Колонны военной техники непременно сопровождаются вертолетами. Те же вертолеты могут совершать удары в глубине украинской обороны, подальше от опасных для них переносных зенитно-ракетных комплексов. Западным покупкам не предоставляет долгого срока жизни: "байрактары" падают, как мёртвые мухи", — отметил он.

ВСУ противопоставляют эффективную "децентрализованную" оборону и опытных бойцов, которые на протяжении многих лет принимали участие на Донбасском фронте, считает журналист. Рафрей заявил, что украинские боевики не могут маневрировать, поэтому они пользуются укреплениями и другими точками опоры.

"Украинские подразделения оказались более автономными, чем мы думали, в плане выживания в условиях дефицита продовольствия и боеприпасов. Они научились использовать чужие разведывательные данные, поток которых из США непрерывен. У них есть преимущество, заключающееся в том, что "американская армия с самого начала была рядом с ними", — подчеркнул французский военный источник в беседе с журналистом издания Causeur.

Несмотря на помощь со стороны Запада, в Киеве всё больше "панических заявлений" о больших потерях, а случаи отступления невозможно выдать за атаки, считает Рафрей.

"Русские продолжают давить, закрепляя позиции своих частей", — отметил он.