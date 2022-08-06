ВСУ развернули миномёты в Славянске и планируют обстрелять беженцев

Боевики ВСУ развернули миномётные расчёты в Славянске и намерены обстреливать гражданское население и беженцев на улице Геологической во время раздачи гумпомощи.

Удар по мирным гражданам запланирован на 7 августа. Об этом заявил глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

МО РФ получило достоверные данные, что ВСУ силами 72 центра информационно-психологических операций готовят очередную провокацию с гибелью мирных жителей якобы после неизбирательных ударов ВС РФ.

"Для подготовки фото- и видеоматериалов о якобы "убийствах мирных жителей русскими" и их последующего широкого распространения в украинских и западных СМИ в город Славянск прибыли иностранные журналисты", — цитирует генерал-полковника "Военное обозрение".

Министерство обороны России призывает международное сообщество особо обратить внимание на украинские военные преступления, демонстрирующие полное пренебрежение всеми нормами международного права.