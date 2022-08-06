Киевский режим гонится за пиаром и сам раскрывает все военные тайны. Кроме этого, даже разрекламированные РСЗО Himars не сумели уничтожить переправу через Днепр от постоянной лжи и болтовни.
Об этом заявил бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Русофоб в эфире телеканала "Прямой" призвал "быть в своей пропаганде приближёнными к реалиям".
"Когда люди перестают верить собственному телевидению и его смотреть, чем это закончилось? У нас же масса зрителей прекратило смотреть "Марафон", потому что там нечего. Что они сделали? Пошли в соцсети. Что нашли в соцсетях? Огромное количество российских пропагандистских "Телеграм"-каналов", — подчеркнул экс-генпрокурор.
Он убеждён, что вместо того, чтобы людям в своём собственном информпространстве давать украинское видение, людей откинули в пространство, где "куча вражеских голосов".
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