Луценко: Украинцы устали от вранья по ТВ и ушли на российские Telegram-каналы

Киевский режим гонится за пиаром и сам раскрывает все военные тайны. Кроме этого, даже разрекламированные РСЗО Himars не сумели уничтожить переправу через Днепр от постоянной лжи и болтовни.

Об этом заявил бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Русофоб в эфире телеканала "Прямой" призвал "быть в своей пропаганде приближёнными к реалиям".

"Когда люди перестают верить собственному телевидению и его смотреть, чем это закончилось? У нас же масса зрителей прекратило смотреть "Марафон", потому что там нечего. Что они сделали? Пошли в соцсети. Что нашли в соцсетях? Огромное количество российских пропагандистских "Телеграм"-каналов", — подчеркнул экс-генпрокурор.

Он убеждён, что вместо того, чтобы людям в своём собственном информпространстве давать украинское видение, людей откинули в пространство, где "куча вражеских голосов".