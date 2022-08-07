Сивков: у "пятой колонны" в РФ есть план остановки СВО

Военный эксперт Константин Сивков считает, что у представителей "пятой колонны", многие из которых ещё находятся во власти в России, есть план остановки спецоперации и реванша.

"Первое направление — это экономический саботаж, который будет принимать всё более жёсткие формы. Всё это приведёт к нарушению работы промышленности", — отметил он.

Вторым направлением эксперт назвал ущемление прав военных, которые сражались на Украине, здесь, в России.

"Уже разговоры на эту тему пошли. Вот, что те, кто приходят с фронтов, они чувствуют себя спасителями страны, их ставить в стойло", — пояснил он.

Кроме того, Сивков предположил, что "пятой колонной" начнут предприниматься меры, чтобы остановить наступление.

"Это будут комплексные меры. Они будут пытаться делать саботаж с поставками боеприпасов и снаряжения, это раз. Это будут предприниматься попытки в блокировке воспроизводства высокоточных систем оружия. Безусловно, будут предприниматься меры к пресечению возможностей достижения технологического суверенитета", — сказал он.

Не исключил эксперт, что будут предприниматься шаги, ведущие к поражению на отдельных направлениях российских войск.

"В информационном плане, основные направления будут направлены на то, что наша армия несёт неприемлемые потери, что это потери гигантские, что их невозможно восполнить. Будут вестись разговоры о том, что наши вооружённые силы неспособны решить эти задачи, и нам необходимо остановить военные действия", — предположил он.

По мнению Сивкова, коснётся подобная тактика и военного руководства.

"Будут вестись разговоры о том, что наши командиры и военачальники не соответствуют занимаемой должности, они не способны управлять войсками. Для того, чтобы расколоть руководство вооружённых сил от основной массы войск", — заключил он.

Ранее французский журналист Мерьядек Рафрей заявил, что российская армия многому научилась в ходе военной спецоперации.