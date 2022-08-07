ВС РФ вошли в село Благодатное на Николаевском направлении СВО

ВС РФ продолжают успешную наступательную операцию в николаевско-криворожском направлении специальной военной операции на Украине. "Военное обозрение" сообщает, что штурмовыми группами российской армии взято под контроль село Благодатное в Арбузинском районе Николаевской области. Ведётся подготовка штурма укрепрайона ВСУ рядом с Партизанским.

Источник уточняет, что информация пока носит неофициальный характер.

"Возможно, что наши контролируют не всё село, но то, что они туда вошли — это уже точно", — говорится в сообщении.

По данным издания, очередными целями ВС РФ станут укрепрайон у Партизанского и посёлок городского типа Первомайское, после чего от Николаева наши войска будут отделять 27 км чистой степи.