ВС РФ продолжают успешную наступательную операцию в николаевско-криворожском направлении специальной военной операции на Украине. "Военное обозрение" сообщает, что штурмовыми группами российской армии взято под контроль село Благодатное в Арбузинском районе Николаевской области. Ведётся подготовка штурма укрепрайона ВСУ рядом с Партизанским.
Источник уточняет, что информация пока носит неофициальный характер.
"Возможно, что наши контролируют не всё село, но то, что они туда вошли — это уже точно", — говорится в сообщении.
По данным издания, очередными целями ВС РФ станут укрепрайон у Партизанского и посёлок городского типа Первомайское, после чего от Николаева наши войска будут отделять 27 км чистой степи.
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