По информации источников WarGonzo, российские войска прорвали оборону украинских боевиков на заводе KNAUF в городе Соледар.
Отмечается, что армия РФ контролирует четвертую часть территории предприятия и прилегающие к нему улицы.
"Источники проекта Wargonzo сообщают, что русским войскам удалось прорвать оборону украинских националистов на заводе KNAUF в Соледаре. Под контролем находится уже четверть промышленной территории. Также под контролем находятся и часть улиц, примыкающих к заводу", — сообщают они.
Ранее представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) при отступлении понесли потери личного состава в районе Соледара из-за подрыва на собственных минах.
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