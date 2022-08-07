Битва за Соледар: идут бои на заводе KNAUF

По информации источников WarGonzo, российские войска прорвали оборону украинских боевиков на заводе KNAUF в городе Соледар.

Отмечается, что армия РФ контролирует четвертую часть территории предприятия и прилегающие к нему улицы.

"Источники проекта Wargonzo сообщают, что русским войскам удалось прорвать оборону украинских националистов на заводе KNAUF в Соледаре. Под контролем находится уже четверть промышленной территории. Также под контролем находятся и часть улиц, примыкающих к заводу", — сообщают они.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) при отступлении понесли потери личного состава в районе Соледара из-за подрыва на собственных минах.