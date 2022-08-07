МО: в Николаевской области ВС РФ ликвидировано 45 тонн натовских боеприпасов

Согласно сообщению Минобороны, российскими войсками в Николаевской области были ликвидированы 45 тонн боеприпасов, которые НАТО поставило Киеву.

"Уничтожен арсенал в районе Вознесенска, на котором было складировано 45 тонн боеприпасов, недавно поставленных ВСУ странами НАТО", — сказано в сообщении ведомства.

Помимо этого, Вооружёнными силами РФ поблизости от населённого пункта Часов Яр были ликвидированы пять складов боеприпасов и пусковая установка ЗРК "Бук-М1".

Также в Артёмовске российские войска разбили не менее восьми единиц бронетанкового вооружения и автомобилей вместе с украинскими военными в количестве до 130 человек, добавили в Минобороны.

В ДНР ВС РФ удалось парализовать работу четырёх взводов РСЗО "Град", одного взвода "Гиацинт-Б", и ещё двух — "Мста-Б", принадлежавших ВСУ. А в Харькове украинские националисты недосчитались не менее 100 бойцов в результате обстрелов Карповского сада и ТЭЦ-3, проведённых российскими военными.