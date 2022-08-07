Военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что завод KNAUF в городе Соледар полностью перешёл под контроль союзных сил без потерь среди военнослужащих России и ЛДНР.
Отмечается, что в ходе боёв были уничтожены свыше двухсот украинских боевиков. Оставшиеся укровояки сдаются в плен.
Ранее источники проекта Wargonzo сообщают, что русским войскам удалось прорвать оборону украинских националистов на заводе KNAUF в Соледаре. Под контролем находится уже четверть промышленной территории. Также под контролем находятся и часть улиц, примыкающих к заводу.
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