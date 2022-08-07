Ходарёнок: инструкторы американской ЧВК "Моцарт" не помогут ВСУ

Командование Вооружённых сил Украины отправляет в зону спецоперации новобранцев, большая часть из которых погибает почти сразу.

Аналитик Михаил Ходарёнок считает, что боевики частной военной компании США "Моцарт" не являются профессионалами. По мнению военного эксперта, они берут в руки оружие "не для победы в бою, а ради забавы".

Недавно американские СМИ рассказывали о частной военной компании "Моцарт". Специалисты этого подразделения якобы за десять дней обучают украинских солдат, которые раньше и оружия не видели.

Ходарёнок подчеркнул, что командование украинской армии отправляет в бой новичков, которые гибнут. Такие "новобранцы" не могут быть костяком армии. Но те, кто остаются в живых, попадает к инструкторам из "Моцарта".

Обозреватель убеждён, что за 10 дней "из задохлика нельзя сделать боевую единицу". А значит, планы националистов обречены на провал, подытожил эксперт.