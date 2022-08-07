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Sky News: Британия подставила свои ВВС, испугавшись России

Силовые структуры

В Великобритании возможности подготовки лётчиков для полетов на истребителях снизились их-за того, что Минобороны направило самолеты к восточным границам НАТО после начала СВО на Украине.

Sky News: Британия подставила свои ВВС, испугавшись России

Об этом сообщает телеканал Sky News.

Ранее сообщалось, что Лондон столкнулся с проблемами в вопросе обучения лётчиков на истребителях. Возможности подготовки пилотов сегодня в кризисе из-за неисправной техники, потребности в инструкторах и потока иностранцев для обучения.

Издание, ссылаясь на внутренние документы, отметило, что в этом году снизилось на 65 процентов из-за "темпов оперативности". Это вызвано тем, что Британия направила дополнительное число быстрых самолетов на "защиту" НАТО на востоке.

Другая причина проблем при подготовке пилотов — отправка в Тихий океан в прошлом году авианосца HMS Queen Elizabeth. Там находилось восемь F-35 с опытными лётчиками. Согласно источнику, глава Минобороны Бен Уоллес поручил главе ВВС Майклу Вигстону срочно решить проблему с обучением лётного состава. Документы указывают, что устраненить проблему сложно и займёт минимум пять лет.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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