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Зеленский: референдумы о присоединении к РФ закроют переговоры с Киевом и миром

Силовые структуры

В очередном своём видеобращении к народу Украины президент страны Владимир Зеленский сделал ряд знаковых замечаний.

В основном своём тезисе глава Незалежной сказал, что если референдумы о присоединении к Российской Федерации будут проведены, то Москва потеряет возможность для переговоров непосредственно с Украиной и даже всем миром.

Также гарант государства коснулся и ситуации на фронте. Зеленский отметил, что ситуация в Донбассе очень тяжелая. Также тяжело на юге и на Харьковщине, отметил он.

"Авдеевка, Пески, Марьинка, Бахмутское и другие горячие направления в Донецкой области уносят основные усилия и, к сожалению, много жизней. Трудно и на Харьковщине, на юге нашей страны, где ВС РФ пытается сконцентрировать силы", — подытожил украинский президент.

 

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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