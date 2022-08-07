Зеленский: референдумы о присоединении к РФ закроют переговоры с Киевом и миром

В очередном своём видеобращении к народу Украины президент страны Владимир Зеленский сделал ряд знаковых замечаний.

В основном своём тезисе глава Незалежной сказал, что если референдумы о присоединении к Российской Федерации будут проведены, то Москва потеряет возможность для переговоров непосредственно с Украиной и даже всем миром.

Также гарант государства коснулся и ситуации на фронте. Зеленский отметил, что ситуация в Донбассе очень тяжелая. Также тяжело на юге и на Харьковщине, отметил он.

"Авдеевка, Пески, Марьинка, Бахмутское и другие горячие направления в Донецкой области уносят основные усилия и, к сожалению, много жизней. Трудно и на Харьковщине, на юге нашей страны, где ВС РФ пытается сконцентрировать силы", — подытожил украинский президент.