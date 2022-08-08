Посольство РФ призвало прекратить русофобские заявления насчёт ударов по ЗАЭС

Посольство России в США призвало западную прессу прекратить "горланить" русофобские измышления насчёт ударов по Запорожской АЭС. Ранее в американской прессе не единожды голословно обвинили российскую сторону в якобы обстрелах атомной электростанции.

Кроме того, в дипмиссии призвали ООН и МАГАТЭ безотлагательно принять меры в отношении преступных действий Киева.

"Призываем Организацию Объединённых Наций и Международное агентство по атомной энергии осудить преступные действия Киева и принять безотлагательные меры по недопущению провокаций на радиационно опасных объектах Украины. А американских журналистов — прекратить горланить русофобские измышления", — заявили в посольстве.

Как подчеркнули в дипмиссии, обстрелы ВСУ по АЭС несут реальную угрозу ядерной безопасности в Европе. А дезинформация западных СМИ лишь подогревает ситуацию.