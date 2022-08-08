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Генштаб ВСУ стягивает все силы в Донбассе для обороны Соледара и Артёмовска

Силовые структуры

Киев всеми силами пытается удержать позиции ВСУ в Донбассе. Боевики покинули окрестности Северска, чтобы усилить группировку на артёмовском направлении.

Генштаб ВСУ стягивает все силы в Донбассе для обороны Соледара и Артёмовска

Союзные войска ВС РФ и ополчения ЛДНР продолжают успешное наступление на востоке Украины. Тем временем киевская пропаганда не перестает утверждать о стратегической значимости для ВСУ Соледара и Бахмута (Артёмовска).

Стремясь сдержать российскую армию, Генштаб ВСУ приказал украинским вооружённым формированиям оставить позиции в окрестностях Северска, сообщил военкор Александр Симонов. По его информации, боевикам поставлена задача усилить группировку на артёмовском тактическом направлении.

Как рассказал репортёр, в настоящее время идут тяжёлые бои за Соледар и Артёмовск.

"ВСУ не жалеют артиллерийских и реактивных снарядов от слова совсем", — добавил корреспондент.

Также утром 8 августа появилась информация, что ВКС РФ нанесли точный ракетный удар по украинской военной базе в Артёмовске. Объект охвачен огнём, сообщают местные источники, детонируют боеприпасы.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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