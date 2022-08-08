Впервые тактику найма контрактных "помощников" Пентагон применил на Украине, заявили военные источники из Франции. По их словам, такие наёмники были на стороне ВСУ с самого начала спецоперации в Незалежной.
Как подчеркнули французские собеседники, "ненастоящие" военные участвовали во всех боях на стороне Киева с первых дней СВО.
"Это были не настоящие американские солдаты, а выполняющие их роль контрактные "помощники". Впервые Пентагон применил такую тактику именно на Украине: он как бы проводит "аутсорсинг", ищет за деньги спецов, готовых участвовать в масштабных боевых действиях на Украине", — пишет журнал Causeur со ссылкой на собеседника в французских военных кругах.
Согласно информации источника, США потратили на такой "подряд" немало денег. Однако многие наёмники уже перестают соглашаться на сделки из-за страха за собственную жизнь.
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