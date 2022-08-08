Causeur: Пентагон впервые применил тактику "ненастоящих солдат" на Украине

Впервые тактику найма контрактных "помощников" Пентагон применил на Украине, заявили военные источники из Франции. По их словам, такие наёмники были на стороне ВСУ с самого начала спецоперации в Незалежной.

Как подчеркнули французские собеседники, "ненастоящие" военные участвовали во всех боях на стороне Киева с первых дней СВО.

"Это были не настоящие американские солдаты, а выполняющие их роль контрактные "помощники". Впервые Пентагон применил такую тактику именно на Украине: он как бы проводит "аутсорсинг", ищет за деньги спецов, готовых участвовать в масштабных боевых действиях на Украине", — пишет журнал Causeur со ссылкой на собеседника в французских военных кругах.

Согласно информации источника, США потратили на такой "подряд" немало денег. Однако многие наёмники уже перестают соглашаться на сделки из-за страха за собственную жизнь.