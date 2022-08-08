Эксперт: иностранные наёмники на Украине в окопы лезть не хотят

Для применения на линии фронта иностранных наёмников Киевом против союзных войск есть сразу две причины.

Об этом сообщил командир подразделения специального отряда "Центр", экс-министр безопасности ДНР Андрей Пинчук.

По его мнению, боевики ВСУ часто отказываются идти в бой или это делают крайне неохотно.

"Нужно, чтобы кто-то красивый, в обвесах, с брониками, с беспилотниками боевыми, вёл вперёд. Тогда вынуждены подталкивать такие группы наёмников", — отметил ополченец.

Но и это не главная причина, сказал он изданию "Украина.ру". Ведь иностранные наёмники — это инструкторы, корректировщики, разведчики и, наконец, снайперы.

"Это не те, кто непосредственно с утра в ночь сидит в окопах. Зачем? Для этого есть сельский или городской Мыкола, который будет сидеть, пока его не убьют. А его, конечно, рано или поздно убьют. Тогда надо отловить на улице Харькова или Львова очередного — вместо Мыколы — Тараса, и посадить вместо него, и всё. Это мясорубка, пока их всех не перемелет", — рассказал Пинчук.

По его словам, наёмники также нужны чтобы применять и обслуживать вооружение с Запада, так как у Киева специалистов для него почти нет.