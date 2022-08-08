Дмитрий Гордон* ночью хотел бежать с Украины

Украинский журналист Дмитрий Гордон* около полуночи под городом Львовом попытался пройти границу в Польшу через пункт пропуска "Рава-Русская".

Об этом сообщает портал "Сигнал".

Несмотря на то что у пропагандиста было разрешение на выезд с Украины, его всё равно не пропустили. Кстати, не пропустили без объяснения причин.

Ранее стало известно, что телеведущему Гордону* в скором времени могут предъявить подозрение в государственной измене. Сам журналист эту информацию считает недостоверной и называет её "смешной".

* Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов