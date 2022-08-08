Украина собрала миллионную армию под Харьковом для вторжения в РФ

На северный фланг Украины каждый день прибывают дополнительные силы украинских военных, несмотря на то, что в здешних местах под прикрытием "зелёнки" концентрируются многочисленные части ВСУ.

"В исторической зоне Харькова, в Григоровском бору, строятся бетонные блиндажи и роются многочисленные окопы. Там окопались нацики западенской теробороны, которые варварски уничтожают заповедные сосны. В бору на Журавлевке история аналогичная", — приводит слова харьковчан "Военное дело".

Однако на подобное оживление со стороны украинских боевиков обратила внимание российская сторона. По неподтверждённой информации, вдоль границы с РФ — в Черниговской, Сумской и Харьковской областях из новых бригад украинских военных сформированы огромные резервы.

"По разным оценкам, здесь собрано значительно больше украинских войск, чем на херсонском фронте — почти вся "миллионная армия" Украины", — говорится в материале.

Есть вероятность того, что вместе с ранее анонсированной Киевом "Битвой за Херсон" начнется и харьковское контрнаступление ВСУ. Подобное положение вещей вполне объясняет переброску сил ПВО на северный фланг.

В Киеве убеждены, что прорыв украинской армии через российскую границу якобы может спровоцировать Москву на мобилизацию, что станет причиной дестабилизации внутри России.

Ранее сообщалось, что российские Вооружённые силы нанесли удар ракетами "Искандер" по военным объектам под Харьковом.