Политолог Журавлёв допустил, что США "бросят Украину" из-за Тайваня

Политолог Дмитрий Журавлёв сказал, что Вашингтон прекратит оказывать военную поддержку Киеву, если сочтёт необходимым укрепить силовое присутствие на Тайване. Также власти США способны отказаться от помощи Украине в случае санкций Пекина, добавил специалист.

"Тайвань будет для американцев большим вопросом, чем Украина. США Украину бросят, только если у них сил не хватит тянуть и то, и другое", — сказал эксперт, слова которого передаёт URA.RU.

Как подчеркнул собеседник издания, американские журналисты заинтересовались островом Тайвань. По мнению политолога, таким образом Белый дом подготавливает граждан к изменению курса.

Ранее в The New York Times заявили, что КНР сокращает возможности мирного урегулирования конфликта с Тайбэем, демонстрируя мощь её армии.