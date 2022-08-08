Пользователи украинского Интернета празднуют великую победу по взятию деревни Мазановка, что южнее Изюма. Российские военные и правда вышли из этой совсем небольшой деревни в несколько домов.
Однако всех подробностей истории в соцсетях не рассказывают, а без финала она получается не такой интересной, отметил журналист Герман Куликовский в своём Telegram-канале. Он поведал, как всё происходило на самом деле.
Несколько дней назад военные России отступили из деревни в лес, после чего воодушевлённые удачным "наступом" украинские военные начали давить и на него, надеясь выбить противника оттуда и выйти к Долгенькому.
"Поначалу наступление украинской армии шло успешно, они заняли лесной массив, подтянули резервы. Дождавшись момента, когда в лесу скопится достаточное количество живой силы, по нему ударила артиллерия ВС РФ. После мощнейшего огневого налета, в лес вернулась наша пехота и спокойно пересчитала трупы противника", — рассказал репортёр.
Он добавил, что наступление и оборона, это разные виды оперативного искусства. А лес "Разбитое сердце", как называют его украинцы, в очередной раз стал могилой для нескольких десятков солдат ВСУ.
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По словам военного историка Евгения Норина, даже одни только заявления Киева о готовящемся контрнаступлении ВСУ доставляют российской армии проблемы.