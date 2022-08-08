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Пленный военный ВСУ Агафонов: нас готовили к нападению на Донбасс

Силовые структуры

Пленный военнослужащий 53-й механизированной бригады ВСУ Вадим Агафонов рассказал, что Киев готовил украинских военных к нападению на Донбасс и началу войны с Россией.

Пленный военный ВСУ Агафонов: нас готовили к нападению на Донбасс

По его словам, командный состав Вооружённых сил Украины обсуждал сценарии нападения на Донбасс, после чего некоторые замполиты сообщали об этих планах рядовым.

"Говорили, что не надо дать русским первыми напасть на нас, а сделать внезапный контрудар. Надо забрать Донбасские земли и, возможно, пойти дальше", — сообщил Агафонов.

Также командиры говорили, что Запад поможет Украине вооружением, когда украинская армия нападёт на Донбасс, и введёт свои войска для противостояния РФ, отметил пленный.

Он сообщил, что в воинские части приезжали западные инструкторы и раздавали брошюры, в которых было написано, как опасен русский мир и что украинцы — нация, которая может остановить Россию.

"Что-то вроде идеологии фашизма было… Говорили, что нужно напасть на Россию, разбить эту империю зла, отвоевать наши земли", — добавил Агафонов.

Ранее глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что украинская армия планирует взорвать мост в Запорожской области и обвинить в этом Россию.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
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