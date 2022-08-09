Участившиеся заявления президента Украины Владимира Зеленского о недопонимании в контексте отношений с западными партнёрами могут сигнализировать о том, что несколько государств ЕС пытаются подтолкнуть Киев к компромиссному миру с Россией, считают украинские аналитики.
Так, согласно выводам, более частые заявления официального Киева касаются президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Олафа Шольца.
"Запад, а точнее администрации Байдена, а также Макрон и Шольц, пытаются подтолкнуть Зеленского к заключению компромиссного мира с Россией. Отсюда и разговоры о "недоверии", и участившаяся критика в западных СМИ, и доклад Amnesty International", — пишет "Страна.ua". со ссылкой на источник в политических кругах.
По мнению аналитиков, западная пресса начала раскручивать маховик критики в отношении Киева. Именно поэтому в публикация появились данные Amnesty International, которые, мягко говоря, дискредитируют действия ВСУ.
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