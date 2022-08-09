Страна.ua: Байден, Макрон и Шольц подталкивают Киев на компромисс с РФ

Участившиеся заявления президента Украины Владимира Зеленского о недопонимании в контексте отношений с западными партнёрами могут сигнализировать о том, что несколько государств ЕС пытаются подтолкнуть Киев к компромиссному миру с Россией, считают украинские аналитики.

Так, согласно выводам, более частые заявления официального Киева касаются президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Олафа Шольца.

"Запад, а точнее администрации Байдена, а также Макрон и Шольц, пытаются подтолкнуть Зеленского к заключению компромиссного мира с Россией. Отсюда и разговоры о "недоверии", и участившаяся критика в западных СМИ, и доклад Amnesty International", — пишет "Страна.ua". со ссылкой на источник в политических кругах.

По мнению аналитиков, западная пресса начала раскручивать маховик критики в отношении Киева. Именно поэтому в публикация появились данные Amnesty International, которые, мягко говоря, дискредитируют действия ВСУ.