В ближайшее время Соледар перейдёт под контроль союзных войск. Однако продвигаться и закрепляться на новых местах бойцам ВС РФ мешает артиллерия ВСУ. Об этом рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.
Журналист отметил, что украинская артиллерия в районе Соледара пока не подавлена и работает круглосуточно. И этот фактор осложняет продвижение российских военных.
Сказать сколько дней потребуется для того, чтобы взять и зачистить Соледар, сложно, добавил репортёр.
По его словам, затягивает зачистку региона от националистов и ВСУ наличие большого количества промышленных объектов и шахт.
"На предприятии "Артёмсоль" располагается крупный арсенал стрелкового оружия со времен Первой мировой войны. Протяженность выработки около 330 километров. Шахты не могут быть использованы как огневые позиции, но как склад, укрытие — безусловно. Этот фактор не позволяет двигаться быстрее, чем мы наблюдаем сейчас", — цитирует слова Поддубного портал sm-news.
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