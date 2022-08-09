Поддубный: продвижению ВС РФ мешает работа артиллерии ВСУ

В ближайшее время Соледар перейдёт под контроль союзных войск. Однако продвигаться и закрепляться на новых местах бойцам ВС РФ мешает артиллерия ВСУ. Об этом рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

Журналист отметил, что украинская артиллерия в районе Соледара пока не подавлена и работает круглосуточно. И этот фактор осложняет продвижение российских военных.

Сказать сколько дней потребуется для того, чтобы взять и зачистить Соледар, сложно, добавил репортёр.

По его словам, затягивает зачистку региона от националистов и ВСУ наличие большого количества промышленных объектов и шахт.

"На предприятии "Артёмсоль" располагается крупный арсенал стрелкового оружия со времен Первой мировой войны. Протяженность выработки около 330 километров. Шахты не могут быть использованы как огневые позиции, но как склад, укрытие — безусловно. Этот фактор не позволяет двигаться быстрее, чем мы наблюдаем сейчас", — цитирует слова Поддубного портал sm-news.