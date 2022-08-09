Следующие два месяца спецоперации на Украине будут определяющими и переломными. В октябрю необходимо принимать какие-то решения.
Об этом сообщает "Русская Весна" со ссылкой на в интервью изданию Polsat News директора Бюро национальной безопасности Польши Павла Солоха.
"Все ждут наступления, потому что его успех создаст условия для каких-то переговоров, о заключении мира или хотя бы о прекращении огня. Ничего подобного пока не происходит. Все указывает на то, что ближайшие два месяца могут оказаться решающими", — уверен в наступлении ВСУ поляк.
По его словам, "где-то к октябрю должны быть приняты какие-то принципиальные решения". Также Солох отметил, что для начала контрнаступления киевскому режиму "нужно немедленно большое количество оружия".
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