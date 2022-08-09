Глава нацбезопасности Польши: Следующие два месяца на Украине будут решающими

Следующие два месяца спецоперации на Украине будут определяющими и переломными. В октябрю необходимо принимать какие-то решения.

Об этом сообщает "Русская Весна" со ссылкой на в интервью изданию Polsat News директора Бюро национальной безопасности Польши Павла Солоха.

"Все ждут наступления, потому что его успех создаст условия для каких-то переговоров, о заключении мира или хотя бы о прекращении огня. Ничего подобного пока не происходит. Все указывает на то, что ближайшие два месяца могут оказаться решающими", — уверен в наступлении ВСУ поляк.

По его словам, "где-то к октябрю должны быть приняты какие-то принципиальные решения". Также Солох отметил, что для начала контрнаступления киевскому режиму "нужно немедленно большое количество оружия".