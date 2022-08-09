Евсеев о действиях киевской власти: "Обезьяна с гранатой"

Обстрел Запорожской атомной электростанции является совершенно безответственным шагом со стороны Киева.

В этом убеждён военный эксперт Владимир Евсеев.

По его словам, ЗАЭС является одной из крупнейших в Европе, и повреждение этого объекта может привести к аварии, которая по масштабам будет не меньше аварии Чернобыльской АЭС в 1986 г.

"Они чуть не попали в бассейны с выдержками из отработанного ядерного топлива. А если бы был выброс? А если бы была повреждена станция, которая питала их охлаждение? Они неуправляемые и своим поведением напоминают обезьяну с гранатой", — в интервью изданию "Украина.ру" отметил аналитик.

Единственный способ избавления от опасных действий киевской власти будет являться ликвидация Украины как государства.