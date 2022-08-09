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Турция поставила боевикам ВСУ партию бронемашин MRAP BMC Kirpi 4x4

Силовые структуры

ВСУ получили на вооружение партию бронированных автомобилей BMC Kirpi 4x4 производства Турции.

Турция поставила боевикам ВСУ партию бронемашин MRAP BMC Kirpi 4x4

Видео, снятое в зоне СВО, разместил в Интернете портал "Военный Осведомитель".

Анкара поставила киевскому режиму пока полсотни Kirpi 4x4, в дальнейшем ВСУ получат еще 150 таких броневиков. По информации "Военного обозрения", часть их уже отправилась на передовую.

Kirpi 4x4 разработан компанией ВМС, концепт бронеавтомобиля появился в 2009 г. На его основе разработали улучшенный вариант Kirpi II 4х4, презентованный в 2017 г. Броневик массой до 16 т. может перевозить 13 человек. Мощность силовой установки — 370 "лошадей". Максимальная скорость — до 100 километров в час. Запас хода — 800 километров.

В 2019 году большая партия этих машин была поставлена в Ливию Правительству национального согласия, которое противостояло Национальной армии маршала Хафтара. Тогда Анкара отправила в Ливию MRAP Kirpi II и Vuran.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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