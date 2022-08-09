Турция поставила боевикам ВСУ партию бронемашин MRAP BMC Kirpi 4x4

ВСУ получили на вооружение партию бронированных автомобилей BMC Kirpi 4x4 производства Турции.

Видео, снятое в зоне СВО, разместил в Интернете портал "Военный Осведомитель".

Анкара поставила киевскому режиму пока полсотни Kirpi 4x4, в дальнейшем ВСУ получат еще 150 таких броневиков. По информации "Военного обозрения", часть их уже отправилась на передовую.

Kirpi 4x4 разработан компанией ВМС, концепт бронеавтомобиля появился в 2009 г. На его основе разработали улучшенный вариант Kirpi II 4х4, презентованный в 2017 г. Броневик массой до 16 т. может перевозить 13 человек. Мощность силовой установки — 370 "лошадей". Максимальная скорость — до 100 километров в час. Запас хода — 800 километров.

В 2019 году большая партия этих машин была поставлена в Ливию Правительству национального согласия, которое противостояло Национальной армии маршала Хафтара. Тогда Анкара отправила в Ливию MRAP Kirpi II и Vuran.