Экс-офицер ВСУ Суворов: Украине грозит гибель из-за действий Зеленского

Действующий президент Украины Владимир Зеленский способен погубить страну, которую он возглавляет. Об этом заявил бывший офицер ВСУ Сергей Суворов, который сейчас работает в военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области.

По его словам, участие Зеленского в шоу "Квартал 95" и роль президента в сериале "Слуга народа" обходились жителям Украины гораздо дешевле, чем его "выступления" после обострения конфликта в Донбассе.

В интервью URA.RU Суворов рассказал, что не по своей воле оказался участником так называемой антитеррористической операции (АТО) украинских силовиков в Донбассе. Как пояснил экс-офицер, он всегда негативно относился к Зеленскому.

"Человек, который обещал мир, развалил страну", — сказал Суворов.

Он добавил, что решил перейти на российскую сторону, когда Вооружённые силы РФ заняли Херсонскую область, а также стал носить георгиевскую ленточку.